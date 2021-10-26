Samsun'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 10:38
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Emin Sağlam (74) idaresindeki 16 LBH 97 plakalı hafif ticari araç, Güvenbeli Geçidi mevkisinde, Şefik Ekeroğlu'nun kullandığı 55 LB 308 plakalı tıra arkadan çarptı.
Ağır yaralanan sürücü Sağlam, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Sağlam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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