Samsun'da tırla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 24.07.2021 - 16:05
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı.
Temel Keleş'in kullandığı 34 HS 7637 plakalı cip, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde, Mustafa Eker idaresindeki 55 ZC 616 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, cipte bulunan Muzaffer Günaydın (55) ve Yağız Yücel (17) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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