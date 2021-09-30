Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı (Samsun Haberleri)

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 12:16

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terme, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, İlkadım ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeği Tumba ile yaptıkları aramada 16 kilo 134 gram kubar esrar, 89 kök kenevir bitkisi, 32 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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