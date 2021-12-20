Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı yakalandı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 20.12.2021 - 11:52
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada 2 kilo 83 gram kubar esrar, 92 sentetik uyuşturucu ecza hap, 24 gram metamfetamin ve 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.