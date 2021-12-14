Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.



Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 145,47 gram sentetik uyuşturucu, 7,07 gram esrar, 513,75 gram metamfetamin, 17 kapsül sentetik ecza, hassas terazi, esrarlı sigara, 10 uyuşturucu içme aparatı, 3 tabanca ve 18 dolu fişek ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.



Ayrıca, şüpheli E.T.K'nin Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapan ekipler, 1666 kapsül sentetik ecza hap buldu.





Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

