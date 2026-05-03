Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 1 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesinde V.C.'nin (46) kullandığı ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 170 gram metamfetamin, 70,20 gram fubinaca ve 301 adet ecstasy ele geçirildi.

