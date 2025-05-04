Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı (Samsun Haberleri)
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, şüpheli C.K’nin (24) üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda 211,6 gram sentetik uyuşturucu ve 26,30 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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