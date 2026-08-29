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Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 11 bin 50 hap ele geçirildi

29.08.2026 12:24

Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 11 bin 50 hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı

2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

 

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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