Samsun'da uyuşturucu operasyonu
30.11.2025 13:22
İHA
Samsun’da bir evin çatı katına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
İncelemelerini çatı katına yoğunlaştıran ekipler, uyuşturucu maddelerin burada gizlendiğini belirledi.
Operasyonda 521 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 212,41 gram metamfetamin, 150 ml sentetik kannabinoid elde etmeye yarayan sıvı, bir adet uyuşturucu kullanım aparatı ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili A.K. (68) gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
