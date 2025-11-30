Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun’da bir evin çatı katına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 521 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 212,41 gram metamfetamin, 150 ml sentetik kannabinoid elde etmeye yarayan sıvı, bir adet uyuşturucu kullanım aparatı ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

