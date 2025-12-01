Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan zanlı E.T., işlemlerinin ardından Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yürütülen araştırmada iki şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen ikametlerde arama yaptı.

