Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı (Samsun Haberleri)

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 335 sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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