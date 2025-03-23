Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı (Samsun Haberleri)
Samsun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, şüpheli T.Y. (23), A.S. (24) ve A.A'nın (24) adreslerinde yaptıkları aramada, 336 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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