Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 4 gözaltı
13.07.2026 16:12
4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'un çeşitli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 bin 85 sentetik ecza hapı ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Samsun'da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 bin 85 adet sentetik ecza hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını önlemek amacıyla İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı saha çalışmaları gerçekleştirdi.
4 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 bin 85 adet sentetik ecza hap, 31,38 gram sentetik uyuşturucu, 5,68 gram esrar, 20 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.