Samsun'da uyuşturucu operasyonu. 4 gözaltı

Samsun 'da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 bin 85 adet sentetik ecza hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını önlemek amacıyla İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı saha çalışmaları gerçekleştirdi.

4 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 bin 85 adet sentetik ecza hap, 31,38 gram sentetik uyuşturucu, 5,68 gram esrar, 20 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.