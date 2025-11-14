Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 1038 uyuşturucu hap, 218,9 gram sentetik uyuşturucu, 2,67 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

