Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 230 gram sentetik uyuşturucu, 843 uyuşturucu hap, 18 gram esrar, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

