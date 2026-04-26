Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Sekiz şüpheli gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İkametlerde ve zanlıların üst aramalarında ekipler, bin 116 uyuşturucu hap, 142,5 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu elde etmeye yarar 100 milimetre aseton, 5,83 gram kokain, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, iki hassas terazi ve üç uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sekiz zanlı, emniyete götürüldü.