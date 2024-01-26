Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.



Evlerinde uyuşturucu madde yapan şüpheliler Z.C. ile E.K'nin adreslerinde yapılan aramada, 260 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ile 6 bin 565 lira para ele geçirildi.



Z.C. ve E.K. gözaltına alındı.