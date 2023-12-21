Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 zanlının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
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