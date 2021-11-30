Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:09
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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