Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı (Samsun Haberleri)

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 30.11.2021 - 15:09

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 90 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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