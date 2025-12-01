Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı
01.12.2025 13:42
AA
Samsun'un İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 745 sentetik ecza hap, 440,44 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.