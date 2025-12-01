Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltı

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 745 sentetik ecza hap, 440,44 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.