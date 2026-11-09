Samsun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu. 3 gözaltı

Samsun 'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bin 122 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen 3 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda bin 122 sentetik ecza hap, 0,80 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 fişek bulundu.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.