Samsun'da yıldırım isabet eden çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 10:42
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Eslina Değirmenci, dün Yeşilköy Mahallesi'ndeki hayvan çadırında babaannesinin yanında oynadığı sırada yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet etmesi sonucu yaralanan Değirmenci, yakınları tarafından Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuk kurtarılamadı.
Değirmenci'nin cenazesinin otopsinin ardından Asarcık ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.