Samsun'da zincirleme kaza: 11 araç hasar gördü (Samsun Haberleri)
Samsun'un Canik ilçesinde zincirleme trafik kazasında 11 araç hasar gördü.
İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde yağmur nedeniyle kayan araçlar birbirine çarptı.
Kazaya karışan 11 araçta hasar oluştu.
Zincirleme kaza nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı ve hasarlı araçları bulundukları yerden kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Samsun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Samsun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Samsun