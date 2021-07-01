Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli sınır dışı edilecek

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 16:00
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
SAMSUN (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
İlkadım ilçesinde 23 Haziran'da, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenenlere yönelik operasyonda, 5 Iraklı şüpheli gözaltına alınmıştı.
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