Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 17:17
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Hüseyin Y'nin kullandığı 06 LB 416 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde Ünsal K. idaresindeki 55 DU 825 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Gülseren Y. (42), Halime K. (36) ile Hacer K. (65) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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