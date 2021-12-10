Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 10.12.2021 - 17:40
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 1907 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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