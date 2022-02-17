Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 12:40
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli B.E'nin, Canik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
Dün düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Tumba" şüphelinin evinin çatısında bir kilo metamfetamin bulmuş, zanlı gözaltına alınmıştı. Ev içinde yapılan aramada ise bir adet hassas terazi ele geçirilmişti.
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