Taksideki yolcuyu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun 'un Atakum ilçesinde, eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından taksiye binen yolcunun takip edilerek darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesindeki bir eğlence mekanında taraflar arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflardan biri taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Diğer 4 kişi ise araçla taksiyi takip ederek yolunu kesti. Şüpheliler, taksinin içindeki kişiyi darp etti.

İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.