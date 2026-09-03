Taksideki yolcuyu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı
03.09.2026 16:48
4 şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Samsun'da tartıştıkları kişinin bindiği taksiyi takip ederek araç içinde darp eden 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından taksiye binen yolcunun takip edilerek darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesindeki bir eğlence mekanında taraflar arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflardan biri taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Diğer 4 kişi ise araçla taksiyi takip ederek yolunu kesti. Şüpheliler, taksinin içindeki kişiyi darp etti.
İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.