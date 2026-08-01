Tırda 132 kilo esrar ele geçirildi

Samsun’da bir tırın içerisinde gizlenmiş halde 132 kilo toz esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Sürücülüğünü yabancı uyruklu bir şahsın yaptığı tır ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine, özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla Kavak ilçesinde önceki gün durdurulan tırda arama yapıldı.

Samsun 'da uyuşturucu madde imalatçısı olduğu değerlendirilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

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