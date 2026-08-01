Tırda 132 kilo esrar ele geçirildi
01.08.2026 13:08
Son Güncelleme: 01.08.2026 13:09
Yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun’da bir tırın içerisinde gizlenmiş halde 132 kilo toz esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu madde imalatçısı olduğu değerlendirilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Sürücülüğünü yabancı uyruklu bir şahsın yaptığı tır ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine, özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla Kavak ilçesinde önceki gün durdurulan tırda arama yapıldı.
Aracın içerisine gizlenmiş halde toplam 132 toz esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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