Tramvayın önüne koşan çocuğu son anda kurtardı
04.09.2026 13:10
Hayat kurtaran müdahale, istasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Samsun’da tramvay hattına doğru koşan küçük kız çocuğu, güvenlik görevlisinin son anda müdahalesiyle kurtuldu.
Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’ndaki hemzemin yaya geçidinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte geçitten geçen küçük kız çocuğu, bir anda koşarak yaklaşmakta olan tramvayın önüne doğru yöneldi.
Bu sırada istasyonda görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ güvenlik görevlisi, hızlı bir refleksle çocuğu tutarak tramvay hattından uzaklaştırdı.
Güvenlik görevlisinin saniyeler içinde gerçekleştirdiği hayat kurtaran müdahale, istasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.