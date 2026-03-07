Türkiye'deki yem ihtiyacı buradan karşılanıyor. Üretimde birinci sırada

Yılda 381 bin 130 ton adi fiğ yeşil otu üretimiyle Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 20'lik paya sahip Samsun, 242 bin 649 dekar ekili alanla sıralamada birincilikte yer alıyor.

Samsun'un üretim listesi ve sıralamalarında da yıllık 2 bin 112 ton adi fiğ tohumu ile Türkiye 2’nciliği, 34 bin 636 ton yemlik bezelye ile 3’üncülüğü, 497 ton Macar fiği tohumu ile 4’üncülüğü, 1 milyon 32 bin ton silajlık mısır ile 6’ncılığı ve 28 bin 540 ton Macar fiği yeşil otu ile 9’unculuğu elde etti.

Samsun, yılda 121 bin 592 ton yulaf, 22 bin 63 ton korunga ve 350 ton hayvan pancarı üretimiyle de Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.