Tütün paketinde uyuşturucu ele geçirildi (Samsun Haberleri)
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda tütün paketinin içinde uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, tütün paketine zulalanmış 300 gram sentetik uyuşturucu ile 12 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan B.F. (40), H.E. (43) ve M.E.M. (37) emniyete götürüldü.
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