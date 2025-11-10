Uyuşturucu operasyonunda gözaltı
10.11.2025 14:41
AA
Samsun'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Atakum, İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 6 bin 673 sentetik ecza hapı, 9,64 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
