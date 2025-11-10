Uyuşturucu operasyonunda gözaltı

Adreslerde yapılan aramada 6 bin 673 sentetik ecza hapı, 9,64 gram sentetik uyuşturucu ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Atakum, İlkadım, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

