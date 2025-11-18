Uyuşturucudan 27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

18.11.2025 15:13

Uyuşturucudan 27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
IHA

İHA

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hapis cezası bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 27 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 63 yaşındaki N.K.'nın adresi tespit edildi.

 

 Operasyonun ardından tutuklanıp ceza evine teslim edildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.