Uyuşturucudan 27 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
18.11.2025 15:13
İHA
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hapis cezası bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 27 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 63 yaşındaki N.K.'nın adresi tespit edildi.
Operasyonun ardından tutuklanıp ceza evine teslim edildi.
