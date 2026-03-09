Yanlış kişi döven kafes dövüşçüsü tutuklandı

Olay, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre, barda eğlenen B.G. (26), hasmının arkadaşı zannettiği T.K.’yi barın karşısında dövdü. İstanbul’da uzun yıllar kafes dövüşçülüğü yaptığı öğrenilen B.G., T.K.’yi döverek hastanelik etti.

