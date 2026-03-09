Yanlış kişi döven kafes dövüşçüsü tutuklandı
09.03.2026 15:39
Cezaevine gönderilen B.G, "Yanlış kişiyi dövmüşüm, pişmanım." dedi.
Samsun’da hasmının arkadaşı zannettiği kişiyi döverek yaralayan kafes dövüşçüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde yanlış kişiyi döverek hastanelik eden kafes dövüşçüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre, barda eğlenen B.G. (26), hasmının arkadaşı zannettiği T.K.’yi barın karşısında dövdü. İstanbul’da uzun yıllar kafes dövüşçülüğü yaptığı öğrenilen B.G., T.K.’yi döverek hastanelik etti.
Elmacık kemiği kırılan T.K., Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
“YANLIŞ KİŞİYİ DÖVMÜŞÜM PİŞMANIM”
Olayın ardından yakalanan kafes dövüşçüsü B.G., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. B.G., "Yanlış kişiyi darp etmişim. Olaydan dolayı pişmanım." dedi.
