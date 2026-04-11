Yaşlı kadın yangın kurbanı
11.04.2026 13:43
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 80 yaşındaki Hediye Öztürk, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Samsun'un Yakakent ilçesi Karaaba Mahallesi Alageriş Sokak’ta saat 09.00 sıralarında Hediye Öztürk’ün (80) bulunduğu tek katlı evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, Öztürk’ün evde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
