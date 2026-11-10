"Yeğenimi taciz etti" dedi, bıçakladı
10.11.2026 12:22
Şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde A.C., 8 yaşındaki yeğenine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği S.G. tarafından sırtından bıçaklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. S.G. (33) ile A.C. (28) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle S.G., A.C.’yi bıçakla sırtından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.C., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan olayın, S.G.’nin, A.C.’nin ağabeyi İ.C.’nin üvey kızı B.K.’ye (8) sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla yaşandığı belirtildi.
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