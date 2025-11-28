Samsun'da 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

28.11.2025 15:58

Samsun'da 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

AA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu Vezirköprü-Havza kara yolu Meşeli Mahallesi mevkisinde Arif A. idaresindeki  otomobil ile Adem K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

 

Kazada, sürücüler ile Zöhre A. yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.