Samsun'da 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
28.11.2025 15:58
Anadolu Ajansı
AA
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yoğun sisin etkili olduğu Vezirköprü-Havza kara yolu Meşeli Mahallesi mevkisinde Arif A. idaresindeki otomobil ile Adem K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Zöhre A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.