Samsun'da 340 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
09.11.2026 15:57
IHA
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 340 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Aramalarda 340 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.