Samsun'da 432 bin sentetik hap ele geçirildi. 11 gözaltı
16.11.2026 16:29
DHA
Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ayrı çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda toplam 432 bin 483 sentetik hap ele geçirildi.
Olaya ilişkin 11 şüpheli, gözaltına alındı.