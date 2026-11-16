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Samsun'da 432 bin sentetik hap ele geçirildi. 11 gözaltı

16.11.2026 16:29

Samsun'da 432 bin sentetik hap ele geçirildi. 11 gözaltı
DHA

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt Haber Merkezi
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Samsun'un İlkadım, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda 432 bin 791 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ayrı çalışma yürüttü. 

 

Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda toplam 432 bin 483 sentetik hap ele geçirildi. 

 

Olaya ilişkin 11 şüpheli, gözaltına alındı.

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