Samsun'da 9 bin 746 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 gözaltı
25.10.2026 16:50
IHA
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 746 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Samsun Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı ikamet ve arsada arama yapıldı.
Aramalarda 9 bin 746 adet sentetik ecza hap, 7 adet ecstasy hap ve 2,78 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili K.T.Ç. (30) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.