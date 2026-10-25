Samsun'da 9 bin 746 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 gözaltı

Samsun Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir şahsın kullandığı ikamet ve arsada arama yapıldı.

Aramalarda 9 bin 746 adet sentetik ecza hap, 7 adet ecstasy hap ve 2,78 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili K.T.Ç. (30) gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.