Samsun'da 92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde ölü bulundu
29.07.2026 13:54
Son Güncelleme: 29.07.2026 13:54
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bafra ilçesinde tarlada yanmış halde bulunan 92 yaşındaki kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tarlada yanmış halde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 92 yaşındaki Refia Usta olduğu belirlendi.
Olay, Toktamış mevkisinde meydana geldi. Tarlasını sürmek için araziye gelen bir kişi, hareketsiz yatan ve yanmış haldeki kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Refia Usta olduğunu tespit etti.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Usta'nın cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.