Samsun'da 92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlada yanmış halde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 92 yaşındaki Refia Usta olduğu belirlendi.

Olay, Toktamış mevkisinde meydana geldi. Tarlasını sürmek için araziye gelen bir kişi, hareketsiz yatan ve yanmış haldeki kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Refia Usta olduğunu tespit etti.