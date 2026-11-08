Samsun'da alkollü sürücü karşı şeride geçti. 4 yaralı

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi Samsun -Ordu kara yolu Havaalanı Kavşağı yakınında meydana geldi. Ramazan Ş. (21) idaresindeki otomobil , Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada Samsun’dan Çarşamba istikametine seyreden Duriye Ö. (44) yönetimindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle takla atan otomobil ters dönerken, aracın motoru yerinden koparak karşı şeride fırladı.

Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Ş. ile diğer aracın sürücüsü Duriye Ö., Musa Ö. (40) ve Yiğit E.Ö. (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Ramazan Ş.'nin 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.