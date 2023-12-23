Samsun'da huzur operasyonu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin de katılımıyla Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde huzur operasyonu düzenlendi.



158 polisin katılımıyla yapılan denetim ve operasyonlarda 154 adet sentetik ecza, 11,21 gram esrar, 8,8 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca fişeği ve 3 adet tüfek kartuşu ele geçirildi; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu madde kullanmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.



Toplam 34 kişiye adli işlem yapılırken, 15 umuma açık alkollü iş yeri denetlendi.



Yapılan denetimde, 2 şahsın yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi ve gerekli tebliğ yapıldı. 2 iş yerine mesul müdür belgesi olmadığından, 2 iş yerine canlı müzik yayını izin belgesi olmadığından dolayı tutanak tanzim edildi.



2 iş yerine biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapıldı. 5 iş yerine kapalı alanda sigara içirdiğinden dolayı tutanak düzenlendi. 1 adet esrarlı sigara elde edildi ve 1 şahsa da özel belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.