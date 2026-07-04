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Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga. 3 gözaltı

04.07.2026 14:22

Son Güncelleme: 04.07.2026 14:23

Samsun'da iki grup arasında silahlı kavga. 3 gözaltı
DHA
DHA
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Samsun'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı. Olaya ilişkin üç kişi gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Samsun'un Canik ilçesine bağlı 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. 

 

E.S. (19), A.S. (25) ve E.S. (28) ile aralarında husumet bulunan H.Ö. (17), Y.E. (20) ve S.Ö. (21) sokakta karşılaştı; tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

 

Y.E. sırt ve karnından H.Ö. sağ bacağından, S.Ö. ise kalçasından pompalı tüfekle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

 

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.S., A.S. ve E.S.’yi gözaltına aldı. 

 

Soruşturma sürüyor.

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