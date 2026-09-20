Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 2 yaralı
20.09.2026 16:05
IHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Nihat Yıldırım idaresindeki otomobil ile İbrahim Başgöl yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nihat Yıldırım ile yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.