Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
14.11.2025 15:56
Anadolu Ajansı
AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Yusuf A'nın kullandığı kamyonet, Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Metin A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobilin kavşakta bariyere saplanarak durabildiği kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Sevim A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.