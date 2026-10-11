Samsun'da seyir halindeki otomobil yandı
11.10.2026 15:01
Olayda araçtaki 4 kişi yara almadan kurtuldu.
Samsun’un Kavak ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Samsun-Ankara kara yolu Kazancı mevkisinde meydana gelen olayda, Yozgat’tan Samsun’a dönen Serhat Kılıç yönetimindeki 06 DHY 860 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti. Araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi dışarı çıktı.
Kısa sürede alevlere teslim olan otomobile, itfaiye ekipleri gelene kadar yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.