Samsun'da trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
15.11.2025 16:19
Anadolu Ajansı
AA
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Kozluk Mahallesi yakınlarında etkili olan sağanak sırasında farklı mevkilerde 6 aracın karıştığı trafik kazaları meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazalarda, araçlarda bulunan N.Y, D.Y, E.Y, Ç.Y, İ.Y, M.B. ve Y.K. hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba ve Terme Devlet hastanelerine kaldırıldı.