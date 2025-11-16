Samsun'da uyuşturucu operasyonu
16.11.2025 14:48
DHA
İHA
Samsun’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 880 gram metamfetamin ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde T.Ö. isimli şüphelinin ikametine baskın yapıldı.
Evde yapılan aramada 880 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve bir hassas terazi ele geçirildi.
T.Ö. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.