Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde T.Ö. isimli şüphelinin ikametine baskın yapıldı.

Evde yapılan aramada 880 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve bir hassas terazi ele geçirildi.

T.Ö. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.